В Киеве у приехавших на вызов пожарных сломалась единственная водонапорная машина

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В Киеве в одной из многоэтажек на ул. Маяковского, 20 (Троещина) произошел пожар.

Как сообщает Информатор, спасатели достали из горящей квартиры мужчину и передали его медикам.

Возгорание произошло на балконе квартиры на девятом этаже.

На месте работали две бригады спасателей, скорая, полиция и следственно оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщается в Telegram-канале "Кугутский Киев", у прибывших пожарных сломалась единственная водонапорная машина. "Пожарники очень очень долго собирались и еще сломалась одна единственная машина, которая дает напор", - сказано в сообщении.

Напомним, 5 января в многоэтажном доме в Мариуполе прогремел взрыв. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже.

Позже стало известно, что взрыв устроил нетрезвый сотрудник СБУ, который пытался разобрать гранату вместе с товарищем.