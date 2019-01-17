Трепак пояснил, как аукнутся Порошенко на выборах слова Авакова

Трепак убежден, что Аваков способен обеспечить объективный предвыборный процесс / УНИАН

Бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак высказал мнение, что слова главы МВД Арсена Авакова о недопущении провокаций и беспорядков во время выборов, адресованы президенту Петру Порошенко.

"Есть основания считать, что в первую очередь такое заявление адресовано действующему президенту Порошенко. И оно означает, что МВД не будет включено в возможные схемы фальсификации выборов. В худшем случае, оно будет в стороне от этих схем (что само по себе существенно затрудняет их реализацию), в лучшем – будет реагировать на них в соответствии с законом", - написал Трепак в Facebook.

По словам экс-силовика, ранее сотрудники МВД часто были втянуты в фальсификации на выборах, и нынешняя президентская гонка может стать первой, когда это будет категорически не приемлемо. Он добавил, что для кандидатов в президенты такая инициатива является хорошим сигналом и МВД обеспечит равные условия агитации для всех.

"Следовательно, если Аваков как министр внутренних дел (а с ним – и МВД) будет действовать так, как это задекларировано в заявлении, то он сделает большое дело для Украины. Независимо даже от того, из каких соображений он при этом исходит", - отметил Трепак.

Напомним, ранее Аваков предупреждал, что церковный вопрос может стать фактором дестабилизации перед выборами.