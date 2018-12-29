"Вражда и спекуляции": Аваков назвал опасности создания ПЦУ

29 декабря 2018, 16:58

Глава МВД считает создание ПЦУ стратегически правильным решением.

Аваков
Арсен Аваков

Церковный вопрос может стать фактором дестабилизации перед выборами, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его мнению, создание Украинской поместной церкви является стратегически правильным, но потенциально это несет опасность из-за того, что политики могут этим спекулировать и "разжигать огонь вражды".

"В этой ситуации мы не должны позволить нашим врагам из этого сложнейшего процесса сделать для нас проблему. Это ответственность обеих сторон, в том числе, участвующих в этом процессе церквей. Одни не должны форсировать процесс и привлекать к нему экстремистские радикальные силы, а другие должны понимать объективность процесса", - сказал министр внутренних дел в интервью Интерфакс-Украина.

Аваков подчеркнул, что силовые варианты в данном вопросе недопустимы: "Не надо нанимать отряды, чтобы охранять Лавру или какой-то храм, отряды с любой из сторон будут нами разоружены, а все силовые попытки будут жестко пресечены. То же относится и к праворадикалам".

Напомним, ранее в УПЦ МП рассказали о родственных связях Епифания с Филаретом.

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Аваков автокефалия Томос ПЦУ
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