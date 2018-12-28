В УПЦ МП рассказали о родственных связях Епифания с Филаретом

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Предстоятель поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний является внуком патриарха Филарета.

Как подчеркнул митрополит Черкасский и Каневский УПЦ МП Софроний, "по крайней мере так пишут, говорят".

"Ну а кто он такой? Во-первых, он – юноша. Во-вторых, он – внук Филарета. А, в-третьих, он (Епифаний, - ред.) митрополит, а Филарет остается патриархом", - подчеркнул Софроний в интервью Главкому.

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Напомним, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Позднее конкурент митрополита Епифания рассказал о шантаже при выборе главы Православной церкви Украины.