Конкурент митрополита Епифания рассказал о шантаже при выборе главы Православной церкви Украины

Митрополит Михаил / pravoslaviavolyni.org.ua

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич), заявил о том, что перед началом Объединительного собора его шантажировал патриарх Филарет с требованием снять свою кандидатуру с выборов главы Православной церкви Украины.

По словам владыки Михаила, споры с Филаретом возникли из-за того, что он имел шансы на победу в голосовании на должность предстоятеля, передает volynpost.com.

"Это было сказано публично, нас было 120 делегатов в зале. После этого были горячие дискуссии между мной и Филаретом. В результате чего, не договорившись ни о чем, часть делегатов покинула Теплую Софию и пошла в Великую Софию вместе со мной. Практически мы стояли на грани не самороспуска. Я пошел и рассказал, что меня шантажируют, чтобы я не выдвигал свою кандидатуру. А это недемократично и нечестно. Реакция и МП и автокефальной церкви была такова, что они хотели покинуть Собор", - рассказал Михаил.

По словам Михаила, накануне принятия такого решения у него был не один разговор с президентом Украины.

Читайте также"Санкции не имеют силы": архиепископ Евстратий объяснил никчемность анафемы УПЦ МП

"Я тогда не снимал своей кандидатуры, считал, что это не честно. Мне не предъявили никаких обвинений, ничего мне не мешало стать предстоятелем. Тогда возникла дилемма: либо я стою на своем и иду до конца, тогда вторая часть может покинуть Собор (те, кто поддерживал Филарета). Тогда снова разделение, вновь несколько православных церквей, обвинения Вселенского патриарха, снова российское торжество. Стоял вопрос: или я и мое эго, или Украина. Я принял решение: Украина превыше всего", - добавил митрополит Михаил.

Отметим, что Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь приняли решение о самороспуске перед Объединительным собором украинских православных церквей.

Напомним, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.