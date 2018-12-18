Конкурент митрополита Епифания рассказал о шантаже при выборе главы Православной церкви Украины

18 декабря 2018, 14:35

У митрополита Михаила был не один разговор с президентом Украины о выборах главы ПЦУ.

Митрополит Михаил
Митрополит Михаил / pravoslaviavolyni.org.ua

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич), заявил о том, что перед началом Объединительного собора его шантажировал патриарх Филарет с требованием снять свою кандидатуру с выборов главы Православной церкви Украины.

По словам владыки Михаила, споры с Филаретом возникли из-за того, что он имел шансы на победу в голосовании на должность предстоятеля, передает volynpost.com.

"Это было сказано публично, нас было 120 делегатов в зале. После этого были горячие дискуссии между мной и Филаретом. В результате чего, не договорившись ни о чем, часть делегатов покинула Теплую Софию и пошла в Великую Софию вместе со мной. Практически мы стояли на грани не самороспуска. Я пошел и рассказал, что меня шантажируют, чтобы я не выдвигал свою кандидатуру. А это недемократично и нечестно. Реакция и МП и автокефальной церкви была такова, что они хотели покинуть Собор", - рассказал Михаил.

По словам Михаила, накануне принятия такого решения у него был не один разговор с президентом Украины.

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"Я тогда не снимал своей кандидатуры, считал, что это не честно. Мне не предъявили никаких обвинений, ничего мне не мешало стать предстоятелем. Тогда возникла дилемма: либо я стою на своем и иду до конца, тогда вторая часть может покинуть Собор (те, кто поддерживал Филарета). Тогда снова разделение, вновь несколько православных церквей, обвинения Вселенского патриарха, снова российское торжество. Стоял вопрос: или я и мое эго, или Украина. Я принял решение: Украина превыше всего", - добавил митрополит Михаил.

Отметим, что Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь приняли решение о самороспуске перед Объединительным собором украинских православных церквей.

Напомним, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

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УПЦ КП автокефалия Томос Митрополит Епифаний ПЦУ
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