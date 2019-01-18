Под Покровском в жилом доме после попойки нашли тела двух военных

У одного из военнослужащих обнаружили огнестрельное ранение в голову.
В селе Калиново Покровского района Донецкой области в жилом доме нашли тела двух военных.
У одного из военнослужащих Вооруженных сил Украины обнаружили огнестрельное ранение в голову, второй был сильно избит, у него нашли множественные ушибы головы.
Кроме того, на месте преступления найден пистолет "Макарова", сообщили УНН в полиции.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт.
Полиция начала расследование за по ст. 115 – умышленное убийство.
Напомним, ранее в ВСУ разразился секс-скандал.