Под Покровском в жилом доме после попойки нашли тела двух военных

На Донбассе нашли мертвыми двух бойцов ВСУ

В селе Калиново Покровского района Донецкой области в жилом доме нашли тела двух военных.

У одного из военнослужащих Вооруженных сил Украины обнаружили огнестрельное ранение в голову, второй был сильно избит, у него нашли множественные ушибы головы.

Кроме того, на месте преступления найден пистолет "Макарова", сообщили УНН в полиции.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Предварительно установлено, что погибшие вместе выпивали и между ними возник конфликт.

Полиция начала расследование за по ст. 115 – умышленное убийство.

Напомним, ранее в ВСУ разразился секс-скандал.