Скандал в Покровске: заместителем мэра назначили чиновника из "ДНР"

Михаил Голубев был чиновником в "ДНР" / 06239.com.ua

Заместителем городского головы Покровска Донецкой области назначили Михаила Голубев, который в 2017 - 2018 годах руководил коммунальным предприятием в оккупированной Горловке.

Решение о назначении Голубева было принято в ходе 61-й сессии Покровского городского совета, а инициатором его назначения выступил мэр Покровска Руслан Требушкин пишет orbita.dn.ua.

"Этот человек имеет опыт в строительстве. В текущем и следующем году у нас будет много объектов капитального ремонта. Это четыре школы по бюджетному финансированию Европейского инвестиционного банка, два общежития, две больницы, еще много инфраструктурных объектов. Поэтому для более четкого взаимодействия с подрядными организациями и контроля предлагаем назначить заместителя городского головы", - рассказал о новоназначенном чиновнике Требушкин.

Однако после того, как стало известно о работе Голубева в оккупационной администрации Горловки, Требушкин поспешил отменить решение о его назначении.

"Хочу поблагодарить за внимательность и бдительность сотрудникам Службы безопасности Украины, которые сразу после сессии сообщили о фактах работы Михаила Голубева на руководящей должности на территории непризнанной ДНР. Во время собеседования Голубев скрыл этот факт", - написал мэр Покровска в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области коммунальное предприятие возглавил чиновник "ДНР".