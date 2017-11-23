В Покровске поймали возвращавшегося на "службу" шпиона "ДНР"

В четверг, 23 ноября, в Донецкой области на блокпосте в Покровске был обнаружен 42-летний заместитель командира роты "2 отдела разведывательного управления Республиканской гвардии ДНР".

Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что правоохранителями, которые несут службу на блокпостах Покровска, вчера было получено ориентирования по розыску жителя оккупированной Макеевки, который активно участвует в незаконных вооруженных формированиях.

В полиции подчеркнули, что боевик пытался покинуть подконтрольную Украине территорию и вернуться на свою службу.

Сообщается, что сегодня утром сотрудники полиции остановили автомобиль "Волга". Во время проверки документов полицейские установили, что пассажир является разыскиваемым лицом. В отношении задержанного проводятся следственно-оперативные мероприятия, после чего его действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, ранее под Волновахой поймали "помощника коменданта" ДНР.