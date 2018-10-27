Скандал в Донецкой области: коммунальное предприятие возглавил чиновник "ДНР"

Виктор Рогачев / Скриншот

Бывший чиновник "ДНР" Виктор Рогачев назначен на должность генерального директора коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго".

При этом с 2005 года он был главой предприятия "Донецкгортеплосеть", а также являлся депутатом Донецкого горсовета нескольких созывов.

Кроме того, Рогачев продолжил свою работу после захвата города боевиками в 2014 году, а также выступал с докладами о ситуации с отоплением представителям боевиков, а 25 октября уже посетил коллегию ДонОГА в Краматорске.

В то же время, по словам главы Донецкой ОГА Александра Куца информация о связях Рогачева с ДНР не правдивая.

"Уголовных производств против него нет", - отметил он добавив, что перед Рогачевым стоит задача возобновить работу предприятия, пишет "Depo.Донбасс".

Напомним, ранее с Сети показали фото главаря "ДНР" Пушилина времен службы в Нацгвардии Украины.