Тука рассказал, как в Украину попадает топливо из российской нефти

Георгий Тука / УНИАН

В Киеве рассказали, как на Украину попадает российская нефть. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, рассказал о том, как Украина приобретает топливо у Беларуси, которая, в свою очередь, изготавливает его из российской нефти.

"У нас нефти нет - это военная тайна? Нет. Нам приходится ее закупать, нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая, абсолютно разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно", - заявил чиновник в эфире канала "112 Украина".

При этом Тука особо отметил экономическую невыгодность закупки Украиной нефти в Европе. "У нас альтернатива какая - закупать европейскую нефть. Потянем ли мы с вами европейское топливо?" - подытожил Тука.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в том, что его страна "заправляет российские танки".