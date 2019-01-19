Соратник Бандеры: во Львове умер один из лидеров ОУН

Омелян Коваль / Радио Свобода

Во Львове скончался один из руководителей ОУН(б), бывший узник лагеря Аушвиц Омелян Коваль, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Уходит история. Сегодня умер Омелян Коваль - один из лидеров ОУН(б), узник нацистского лагеря Аушвиц. В феврале ему должно было исполниться 99 лет. Последние годы жил в Украине, умер во Львове", - написал он в Facebook.

Омелян Коваль родился 24 февраля 1920 года в селе Рахиня в Ивано-Франковской области. В 1938 году присоединился в ОУН под псевдонимом "Демьян", в 1941 году принимал участие в оглашении Акта провозглашения Украинского государства в городе Долина на Ивано-Франковщине.

Впоследствии Коваль был арестован немецкими оккупантами и летом 1942 года попал в концлагерь Аушвиц вместе с группой из 25 украинских политических заключенных, названных "Группой Бандеры", среди которых также были Василий Бандера, Степан Ленкавский и Петр Мирчук. Из Аушвица был переведен сначала в лагерь Мельк, после в Эбензее, откуда в мае 1945 года был освобожден американскими войсками.

После войны Коваль занимался общественной деятельностью, в 1952 году возглавил Союз украинской молодежи и ряд других украинских организаций в Бельгии, был главой Всемирного конгресса украинцев. После получения Украиной независимости попросил ее гражданство и получил его в 1997 году.

"Я пробыл в лагере до конца войны, а уже перед концом войны нас забрали из Освенцима и перевезли в Австрию, потому что приближался фронт. В начале 1945 нас вывезли из лагеря. Мы еще сутки маршировали к поезду, неделю продолжалась наше путешествие в Австрию, затем нас отвезли в Маутхаузен. Тяжело сказать, сколько всего членов ОУН прошло через Аушвиц. Но нас, ведущих членов, которые были арестованы нацистами в начале, было 50 человек", - рассказывал Коваль в воспоминаниях о концлагере в интервью в 2015 году, передает Громадське.

Коваль был награжден орденом "За заслуги" 3 степени, бельгийским королевским орденом Леопольда, орденом Владимира Великого, орденом Свободы.

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