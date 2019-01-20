"Не простим врага": Порошенко разразился пафосной речью о Донецком аэропорте

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко выступил с речью во время честования памяти "киборгов", погибших при обороне Донецкого аэропорта в 2014-2015 гг.

Видео выступления президента опубликовано на его странице в Facebook.

"Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг... Никогда не забудем героического подвига и не простим врага. И не изменим того, во что верим и за что боремся", - сказал Порошенко.

Он в очередной раз отметил, что Украина "не сойдет с пути, который выбрала", подчеркнув, что "украинцы склонят голову только чествуя своих героев". "И ни перед кем другим", - заключил Порошенко.

Нам випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися і здобули безсмертну славу. І тому – перемогли! Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… Вічна пам'ять полеглим героям! Слава живим захисникам Донецького аеропорту! Слава Україні! Опубликовано Петро Порошенко Суббота, 19 января 2019 г.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.