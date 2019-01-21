Филарет поведал о методе, с которого из "лап" бывшей УПЦ МП вернут Киево-Печерскую лавру

Филарет (Денисенко) / risu.org.ua

Экс-патриарх УПЦ КП, а ныне – почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко) рассказал о том, как власти Украины может вернуть Почаевскую лавру и Киево-Печерскую лавру из рук бывшей УПЦ МП.

Как заявил иерарх в интервью ТСН, возврат монастырей можно осуществить с помощью юридического механизма, принятого депутатами Рады.

Кроме того, Филарет добавил, что Киево-Печерская лавра является украинской святыней и обязана принадлежать украинской церкви, а не российской.

Напомним, ранее Филарет рассказал, почему из-за КГБ не стал патриархом РПЦ. Ранее иерарх пояснил, почему Бог допустил военный конлифкт на Донбассе.