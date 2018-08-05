"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату

Патриарх Филарет

Патриарх и глава УПЦ (КП) Филарет полагает, что военный конфликт на Донбассе способствует росту Киевского патриархата.

Такое мнение иерарх высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

«Во-первых, наша цель - это рост, увеличение Киевского патриархата. И в этом нам помогает сам Господь. Каким образом? Допустил войну. И эта война способствует росту Киевского патриархата. Каким образом? Люди видят, кто защищает украинское государство, украинскую землю: Киевский патриархат или Московский. Защищает Киевский, а Московский защищает агрессора. Потому что называет эту войну гражданской, а не агрессивной войной», - заявил патриарх.

Напомним, ранее сообщалось о том, что патриарх Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ.