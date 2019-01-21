Луценко связал смерть экс-главы МВД Кравченко с попыткой РФ "нагнуть" Украину

Экс-глава МВД Украины Юрий Кравченко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что экс-глава Министерства внутренних дел (МВД) Юрий Кравченко в 2005 году совершил самоубийство

"Мой вывод таков. Он (Кравченко) самостоятельно пришел к смерти. Не исключаю, что ему помогали, но это было его решение", - сказал Луценко в интервью журналисту Дмитрийю Гордону.

По его словам, рассматривать дело о смерти Кравченко "нельзя без рассмотрения общего комплекса этой первой попытки России вернуть Украину в свою имперскую обитель". "Это все- звенья одной цепи - Фере, Дагаев, Пукач... Это была первая явная попытка Москвы сменить руководство Украины, заставить его пойти по имперскому пути", - считает глава ГПУ.

Вместе с тем Луценко убежден, что к такому шагу Кравченко "подтолкнула жизнь". "Когда пришла повестка в прокуратуру, он был в шоке, он был личностью, которая не представляла себя не на свободе", - заключил он.

Юрий Кравченко был найден мертвым в своем доме в элитном дачном поселке Конча-Заспапой Киевом утром 4 марта 2005 года В этот день его должны были допросить в Генпрокуратуре по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Опергруппа зафиксировала два сквозных огнестрельных ранения.