В Киеве появился мемориал Петлюре

Открытие мемориала Симону Петлюре в центре Киева

В центре Киева открыли и освятили мемориальный барельеф, посвященный Симону Петлюре.

Барельеф находится на улице Симона Петлюры, напротив памятника красноармейскому командиру Николаю Щорсу.

Во время церемонии открытия мемориала глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выразил уверенность, что вскоре памятник Щорсу будет демонтирован и "появится достойный памятник Симону Петлюре". В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук отметил, что место для памятника Петлюре пока не определено.

Симон Петлюра - военный и политический деятель, глава Директории Украинской народной республики в 1919-1920 гг, главный атаман войска и флота, чье имя связывают с еврейскими погромами на Украине. В 1926 году был убит во Франции Самуилом Шварцбадом в отместку за эти погромы.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2019 году решили официально отметить юбилеи Степана Бандеры и Симона Петлюры.