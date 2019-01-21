В Киеве появился мемориал Петлюре

21 января 2019, 23:44

Барельеф находится напротив памятника красноармейскому командиру Николаю Щорсу.

Открытие мемориала Симону Петлюре в центре Киева

В центре Киева открыли и освятили мемориальный барельеф, посвященный Симону Петлюре.

Барельеф находится на улице Симона Петлюры, напротив памятника красноармейскому командиру Николаю Щорсу.

Во время церемонии открытия мемориала глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выразил уверенность, что вскоре памятник Щорсу будет демонтирован и "появится достойный памятник Симону Петлюре". В свою очередь министр культуры Украины Евгений Нищук отметил, что место для памятника Петлюре пока не определено.

Симон Петлюра - военный и политический деятель, глава Директории Украинской народной республики в 1919-1920 гг, главный атаман войска и флота, чье имя связывают с еврейскими погромами на Украине. В 1926 году был убит во Франции Самуилом Шварцбадом в отместку за эти погромы.

Ранее сообщалось, что в Украине в 2019 году решили официально отметить юбилеи Степана Бандеры и Симона Петлюры.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев Украина мемориал Симон Петлюра
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
00:34
Экс-участница "Танцев со звездами" показала на откровенном фото свои "арбузики"
00:15
Чудові привітання та картинки до Дня Соборності України 2019 Фото
21 января, понедельник
23:59
В Умани пьяные американцы разбили скульптуру Иисуса
23:44
В Киеве появился мемориал Петлюре
23:17
Луценко рассказал о миллионах нелегальных "стволов" в Украине
22:53
Луценко связал смерть экс-главы МВД Кравченко с попыткой РФ "нагнуть" Украину
22:20
Названы потери каждого россиянина из-за аннексии Крыма Видео
22:09
"Украина на грани выживания": эксперт подсчитал стоимость восстановления Донбасса
21:53
Пожар на судах в Керченском проливе: уже 11 жертв, названа возможная причина ЧП Видео
21:26
Доллар еще дальше от психологической отметки: назван курс валют в Украине на 22 января Видео
21:17
Газпром отчитался о готовности пятой части Северного потока-2
20:59
Одну страну ждет участь Крыма — журналистка
20:57
Порошенко передал "месседжи" отказавшемуся с ним встретиться Иерусалимскому патриарху
20:32
Украина подписала соглашение о ЗСТ с Израилем
20:11
Газовые "терки" РФ и Украины напугали Европу
20:01
На Украину прыгнет активный циклон — синоптик Видео
19:44
Появились новые подробности пожара в Керченском проливе
19:28
Газпром сделал Нафтогазу "заманчивое" предложение. В НАК пообещали подумать
19:02
"Эротика и угол ротика": фотограф запечатлел обнаженных моделей в вычурных позах Фото
18:24
Люди выпрыгивают за борт: в Керченском проливе после взрыва загорелись два судна Видео
18:16
ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты
18:00
Владимир Зеленский сделал выход на две, опубликовано видео Видео
17:56
Беларусь резко повысила цены на транзит российской нефти
17:50
Умер легендарный украинский баскетболист
17:05
"Кровавая точка": экс-депутат Госдумы спрогнозировал конец дискуссии насчет отношений РФ и Беларуси
16:55
Нафтогаз заявил о готовности пойти на уступки Газпрому
16:37
"Ждет катастрофа": ученый сказал, когда в Крыму может закончиться питьевая вода Видео
16:33
Филарет жестко раскритиковал перевод томоса об автокефалии ПЦУ
16:27
Составит конкуренцию звездной маме: дочь Веры Брежневой покорила сеть фото в купальнике
16:07
Экс-зам генсека НАТО оценил вероятность прямого столкновения Украины и России Видео
16:05
ПАСЕ исключила представителей Украины из комитетов, работавших над санкциями против РФ
15:57
"Фигура огонь!": Ани Лорак в мини-шортах с оголенным животом обратилась к фанатам Видео
15:55
Буйство телесных форм: в Сети опубликовали подборку немецкой черно-белой эротики Фото
15:43
"Это дно": Анастасия Волочкова "засветила" трусы в дерзком мини
15:43
В Одессе прогремел взрыв в ресторане
15:39
Путин сам выбил из-под себя два стула — журналист Видео
15:30
В "Нафтогазе" отказались предоставить "Газпрому" особые условия транзита
15:24
Иерусалимский патриарх "продинамил стрелку" с Порошенко - СМИ
15:10
На Одесчине корь скосила почти 50 детей, введен карантин
15:09
"Регина, втащи ему": Влад Топалов признался в любви другой женщине, сеть в ярости
15:05
Евгения Хачериди попросили "на выход" из греческого ПАОКа
14:58
"Эта дата войдет в историю": партия Зеленского под пиццу и сок выдвинула его в президенты Видео
14:49
Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Видео
14:39
День Соборности Украины 2019: выходной или придется работать Видео
14:30
В "Нафтогазе" выступили против проверок в "Укрнафте"
14:26
"Идеальная фигура!": Маша Ефросинина похвасталась формами в бикини
14:20
В Киеве введут учет пассажиров-льготников с помощью карточки киевлянина
14:12
Санкционная удавка: под раздачу попало руководство ГРУ Видео
14:00
"VIP-агитатор": Москаль возглавил региональный избирательный штаб Порошенко Видео
13:43
Германия своей дружбой с Россией загнала европейских партнеров в угол - Die Welt
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять