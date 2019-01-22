"Хуже Зимбабве": украинский дипломат возмутился из-за плачевного состояния вокзала Киева

Киевский вокзал / npu.gov.ua

Состояние киевского центрального железнодорожного вокзала и окружающих коммуникаций находится в ужасном состоянии, заявил генеральный консул Украины в Канаде Андрей Веселовский.

Он рассказал о собственном опыте поездки из аэропорта Борисполь на киевский вокзал и похода через пешеходный переход на трамвайную остановку.

"20 января, выйдя из терминала в Борисполе, я увидел одинокий вагончик, который стыдно называть поездом, и пройдя половину из 200 метров до цели заметил, что вагончик медленно тронулся. На часах было 16.41, и ждать следующего ровно час (!) я не захотел. Тем более, что ждать негде - там нет теплого зала / павильона для ожидания! Тем более, что теплый автобус только на 20 гривен (20%) дороже и довез до вокзала Киев Южный за 41 минуту. Но это не вся правда о УЗ. Нам - десяткам других людей, и женщинам, и пожилым людям, и детям, надо было добраться с чемоданами в метро или до остановки трамваев. Так вот, оба эскалатора подземного перехода не работали, и с их вида было понятно, что давно", – рассказал Веселовский в Facebook.

Он также призвал телеканалы запечатлеть ужасное состояние привокзальной площади и пешеходного перехода, ведущего к трамвайной остановке.

"Никакие Венесуэлы и Зимбабве не создали такой грязи, избитых остатков асфальта, толп продавцов колготок, колбасы и пончиков в темном коридоре, да еще и трех лестничных маршей для пассажиров с вещами. Стоит ли добавлять что на выходе к трамваю не асфальт, а каток? Мне стыдно, стыдно смотреть на все это, особенно после перелета из бедной балканской страны, которая, несмотря на проблемы, заботится о лице - столице и ее аэропорта и ее вокзала. А УЗ не стыдно. Они скажут, что это не их территория. Страна тоже не их?", – добавил украинский дипломат.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры объяснили частые поломки Бориспольского экспресса.