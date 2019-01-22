"Много снега, метели": власти Киева предупредили о серьезном ухудшении погоды

В Киеве 23 января ухудшится погода, предупредили в КГГА / Reuters

В среду, 23 января, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий — прогнозируются значительный снег и метели.

В столице 23 января прирост снежного покрова составит 10-15 см, сообщили в Киевской городской госадминистрация, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

В КГГА призвали водителей в среду по возможности воздержаться от поездок на частных авто, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что в среду в Киеве днем и ночью ожидается снег. По данным синоптиков, ночная температура составит -8…-10 градусов, а дневная — 4…6 градусов мороза. В городе ветер прогнозируется юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве 23 января ухудшится погода, предупредили в КГГА / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 23 января на Украину готовится прыгнуть активный циклон с Балкан. По ее данным, в среду влажная погода охватит все области нашей страны, снова ожидаются снегопады и метели.