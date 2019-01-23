На Донбассе пропал без вести украинский разведчик

Война на Донбассее / Цензор.нет

Сегодня утром в районе выполнения боевой задачи на одном из наблюдательных постов в районе Павлополя исчез военнослужащий разведывательного взвода одного из подразделений 79-ой десантно-штурмовой бригады "Николаев".

"В настоящее время организован поиск военнослужащего, принимаются все необходимые для этого меры", - говорится в сообщении бригады в Facebook.

В свою очередь, начальник пресс-службы Управления НМ "ДНР" Даниил Безсонов заявил, что украинский военнослужащий сдался в плен в ходе неудачной попытки прохода через линию фронта в составе ДРГ.

"Захваченный в плен военнослужащий во время операции просил не стрелять в него", - цитирует боевиков Рамблер.

Ранее Мониторинговая миссия ООН сообщила, что с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. Среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики. Отмечается также, что от 27 до 30 тыс. человек получили во время конфликта различные ранения.