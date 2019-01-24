У Януковича отреагировали на признание судом вины экс-президента

Экс-президент Украины Виктор Янукович

Цель судебного процесса, в ходе которого суд признал экс-президента Виктора Януковича виновным в госизмене, заключается в освобождении от ответственности "реальных виновников трагедии на Майдане".

Об этом заявил адвокат бывшего президента Виталий Сердюк, передает RT.

"Основным мотивом и основной задачей, которая дана суду в данном процессе - это освободить от ответственности реальных виновников трагедии на Майдане, произошедшей в 2014 году... Реальные виновники находятся при власти и, осознавая свою ответственность и возможное наказание, инициировали этот процесс, чтобы переписать официальную историю 2014 года и переложить ответственность со своих плеч на плечи президента Виктора Януковича", - сказал Сердюк.

Оглашение приговора Януковичу: онлайн-трансляция

Ранее сегодня Оболонский райсуд Киева признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о госизмене. "Вина обвиняемого в совершении преступлений доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", - заявил судья.

Януковича обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Обвинение требует приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Расследование, и суд над бывшим президентом проходили по специальной процедуре - заочной, без участия самого подозреваемого. Рассмотрение дела длится уже более полутора лет с мая 2017 года.