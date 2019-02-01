"Много ножевых ранений": в Киеве посреди улицы нашли мертвым мужчину, опубликованы фото и видео 18+

В Киеве на улице найден мертвым мужчина / kiev.informator.ua

В Шевченковском районе Киева посреди улицы нашли мертвым мужчину, на теле было много ножевых ранений.

В столице тело обнаружили в пятницу утром, 1 февраля, возле киосков, недалеко от дома, расположенного по адресу ул. Юрия Ильенко, 7, сообщает Информатор.

По предварительным данным, погибшему мужчине на вид около 35 лет, точную причину его смерти выяснят патологоанатомы.

"…Когда на место прибыли патрульные, погибший не подавал признаков жизни. Они увидели следы крови и вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре на теле были обнаружены ножевые ранения. Предварительно, эксперты насчитали 5-6 ранений…", — отметило издание.

В Сети уже появились фотографии и видеоролик с места происшествия. Осторожно, фото и видео 18+.

Ранее стало известно, что в Киеве на площади Победы злоумышленник на белом автомобиле Audi на большой скорости протаранил три автомобиля, основной удар пришелся на Mazda, ее водитель — женщина — умерла по дороге в больницу.