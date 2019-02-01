Новое ЧП в Керченском проливе: украинский моряк попал в аннексированный Крым

Украинскому моряку стало плохо недалеко от Керченского пролива / vesseltracker.com

Украинскому моряку с судна "Канопус" стало плохо недалеко от Керченского пролива в Азовском море. Его намерены доставить в порт "Кавказ".

Пока решается вопрос с пограничной службой РФ, пишет КрымИнформ. По данным Росморречфлота, это займет "час-полтора точно пройдет, если не больше".

Судно "Канопус" находится в Азовском море на якорной стоянке. В составе экипажа двое россиян и 14 граждан Украины. Сухогруз намерен перевезти около 4 тысяч тонн риса из порта Темрюк в Турцию.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

Читайте также"Грозит ампутация": появились плохие новости о моряке, раненом в Керченском проливеКак сообщалось, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе, до 24 апреля. После чего Киев выдвинул Москве ультиматум. Среди прочего от РФ потребовали предоставить медицинские заключения по раненым украинцам.

Ранее США потребовали от РФ освободить пленных украинских моряков. Россия незаконно удерживает украинских моряков, заявили в Штатах.

А специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер анонсировал новые санкции против РФ. В феврале в США будет пересматриваться "крымский" пакет санкций.