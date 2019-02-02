В ПЦУ озвучили наказание для участвующих в предвыборной агитации священнослужителей

Епифаний не приветствует политизацию церкви / сайт президента Украины

Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что священники не будут принимать участие в предвыборной агитации накануне предстоящих в стране президентских выборов.

В интервью Радио Свобода он заявил, что служители церкви не имею на это право.

По словам Епифания, церковники будут участвовать в выборах, как граждане страны, а за политическую агитацию последует наказание.

"Как гражданин я должен участвовать в выборах. Это обязанность каждого гражданина. Поэтому я буду участвовать", – отметил Епифаний.

Митрополит подчеркнул, что никаких разговоров на политическую тему у священников с прихожанами быть не должно.

"Это противоречит церковным правилам и вообще нашей четкой позиции. Мы в предыдущие разы на это обращали внимание даже синодальным решением, что священнослужитель не имеет права этого делать", - подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Если же церковь будет фиксировать случаи агитации среди священнослужителей, то, по словам главы ПЦУ, последует быстрая реакция и решения административного характера.

Как ранее сообщалось, Епифаний заявил, что Русская православная церковь в Украине является последним форпостом президента РФ Владимира Путина, потому что она проникает глубоко в душу православных украинцев.