"Мокрый снег, гололед": власти Киева предупредили о непогоде

5 февраля 2019, 13:53

В среду в столице днем и ночью будут осадки, отметили синоптики.

Синоптики предупредили, что в Киеве 6 февраля ожидается непогода
В Киеве 6 февраля ожидается непогода, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в ночь на среду, 6 февраля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий.

В столице прогнозируется мокрый снег и гололедица, сообщили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По сведениям КГГА, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" попросили водителей быть внимательными и осторожными на дорогах во время непогоды.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что в среду в Киеве ночная температура ожидается 1…3 градуса мороза, а дневная — 0…2 градуса тепла. В столице 6 февраля днем и ночью прогнозируется мокрый снег.

Синоптики предупредили, что в Киеве 6 февраля ожидается непогода
В Киеве 6 февраля ожидается непогода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине уже с 5 февраля температура опустится до -14 градусов, местами морозы будут доходить до -25 градусов, а 8-10 числа на севере государства ожидается до -30 градусов.

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Киев погода Укргидрометцентр
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