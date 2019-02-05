"Мокрый снег, гололед": власти Киева предупредили о непогоде

В среду в столице днем и ночью будут осадки, отметили синоптики.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в ночь на среду, 6 февраля, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий.
В столице прогнозируется мокрый снег и гололедица, сообщили в Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По сведениям КГГА, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" попросили водителей быть внимательными и осторожными на дорогах во время непогоды.
На сайте Укргидрометцентра говорится, что в среду в Киеве ночная температура ожидается 1…3 градуса мороза, а дневная — 0…2 градуса тепла. В столице 6 февраля днем и ночью прогнозируется мокрый снег.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине уже с 5 февраля температура опустится до -14 градусов, местами морозы будут доходить до -25 градусов, а 8-10 числа на севере государства ожидается до -30 градусов.