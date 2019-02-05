"Изменение погодной ситуации": синоптик предупредила, к чему на этой неделе готовиться украинцам

Какой будет погода на неделе в Украине / 1zoom.ru

Давая прогноз погоды в Украине на эту неделю, синоптик обещает украинцам похолодание, а потом очередное потепление.

"В ближайшие дни: ночью незначительный мороз, днем небольшие "плюсы". Очередное потепление вероятно с 10 февраля. Изменение погодной ситуации, как видите, будет, однако спокойное, без стрессов и сильных контрастов, не лютая, рассудительная и положительная", – сообщила во вторник синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 5 февраля

Погода в Украине 5 февраля будет с туманами и гололедом. Термометры, в среднем, покажут от 0 до +3 градусов.

Погода в Киеве 5 февраля будет пасмурной, без осадков. Температура от -2 градусов ночью до +2 градусов днем.

Подробнее читайте в нашем материале Прогноз погоды для тех, "кто перегрелся": синоптик рассказала, когда ждать морозов, а когда – нового тепла.

Прогноз погоды в Украине 5 февраля / facebook.com/tala.didenko

Погода в Украине 6 февраля

Погоду в Украине 6 февраля будет формировать атмосферный фронт, который принесет небольшое похолодание. На севере, местами в центре, а также в западных (только ночью) и в Харьковской областях ожидается мокрый снег, кое-где с дождем. На юге будет сухо.

Там, где будет выпадать снег, вероятно налипание мокрого снега, предупредила синоптик.

"Похолодание будет так себе, но все же ближайшей ночью предполагается -1-4 градуса, завтра днем от 0 до +3 градусов. На юге ночью от 0 до +3 градусов, днем +4-9 градусов", – сообщает Диденко.

Погода в Киеве 6 февраля с мокрым снегом в первой половине дня, во второй – осадки прекратятся. На дорогах гололедица. Ночью до -3 градусов, а днем до +2 градусов.

Погода в Украине 6 февраля: карта

Погода в Украине 7 февраля

Погода в Украине 7 февраля обещает похолодание. Днем минусовая температура ожидается на севере, в центре и на востоке страны. Дожди ожидаются в восточных и южных регионах.

Погода в Киеве 7 февраля будет облачной, но без осадков. Днем термометры покажут около 0 градусов.

Погода в Украине 7 февраля: карта

Погода в Украине 8 февраля

Погода в Украине 8 февраля будет облачной, однако осадки ожидаются лишь на востоке. Днем на большей части страны температура воздуха будет плюсовой.

Погода в Киеве 8 февраля будет облачной, а вот осадки не ожидаются. Днем термометры покажут от -1 градуса до +1 градуса.

Погода в Украине 8 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 9-10 февраля будет облачной и прохладной. Температура поползет вниз. На этот период народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует первые снегопады в феврале 2019.

Погода в Киеве 9 февраля облачной и без осадков. Днем термометры покажут до -3 градусов.

Погода в Киеве 10 февраля облачной, осадки также не ожидаются. Немного потеплеет: днем прогнозируется около 0 градусов.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.