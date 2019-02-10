Синоптики предупредили, когда Киеву грозит непогода

В понедельник ночью в столице не ожидаются осадки.
В Киеве в понедельник и во вторник, 11-12 февраля, днем максимальная температура воздуха может составить 3 градуса тепла.
В начале новой рабочей недели днем будет дождь со снегом, местами возможны сильные осадки, сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, 11 февраля в городе ночная температура составит -1…-3 градуса, а ночная — +1…+3. Днем местами ожидаются сильные осадки.
В Укргидрометцентре отметили, что 12 февраля в Киеве днем и ночью температура будет 1…3 градуса тепла. Ночью прогнозируется снег и мокрый снег, а днем — мокрый снег с дождем.
Напомним, в Киеве 10 февраля днем синоптики прогнозировали +1…+3 градуса и переменную облачность.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине 11-12 февраля днем ожидается постепенное повышаться температура до +3...+7 градусов, на юге и в западных областях — до +5...+11 градусов.