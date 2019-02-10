Синоптики предупредили, когда Киеву грозит непогода

В Киеве в понедельник возможна непогода, предупредили синоптики / Reuters

В Киеве в понедельник и во вторник, 11-12 февраля, днем максимальная температура воздуха может составить 3 градуса тепла.

В начале новой рабочей недели днем будет дождь со снегом, местами возможны сильные осадки, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 11 февраля в городе ночная температура составит -1…-3 градуса, а ночная — +1…+3. Днем местами ожидаются сильные осадки.

В Укргидрометцентре отметили, что 12 февраля в Киеве днем и ночью температура будет 1…3 градуса тепла. Ночью прогнозируется снег и мокрый снег, а днем — мокрый снег с дождем.

В Киеве в понедельник возможна непогода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в Киеве 10 февраля днем синоптики прогнозировали +1…+3 градуса и переменную облачность.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине 11-12 февраля днем ожидается постепенное повышаться температура до +3...+7 градусов, на юге и в западных областях — до +5...+11 градусов.