Смс от весны: украинцам рассказали о погоде до конца недели

Какой будет погода в Украине на этой неделе

Погода в Украине на этой неделе будет ветреной, к тому же со вторника ожидается похолодание, предупредили синоптики .

Погода в Украине 15 февраля, на Сретение 2019, будет определяться "маленьким скромным фронтиком с севера". Подробнее читайте в нашем материале Сюрпризы от скромного фронтика: какой будет погода на Сретение 2019.

Погода в Киеве 15 февраля будет без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +3 градусов.

Погода в Украине 15 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 16 февраля будет облачной, но практически без осадков. Температура от +9 градусов на западе до +4 градусов на севере и востоке страны.

Погода в Киеве 16 февраля ожидается облачной, но без осадков. Столбики термометров днем дотянутся до +5 градуса.

Погода в Украине 16 февраля: карта

Погода в Украине 17 февраля будет облачной, без осадков и еще более теплой, чем накануне. Температура днем от +10-12 градусов на западе и юге до +4-6 градусов на севере и востоке страны.

Погода в Киеве 17 февраля будет ясной, облака могут появиться ближе к вечеру. Температура днем до +7-8 градусов.

"Советую в воскресенье забросить все домашние и рабочие дела, все, что требует закрытого помещения, и пойти на улицу в ближайший парк или просто аллейку. Будет теплый солнечный день. Из таких, что шлют веселые смс-ки от Весны", – рекомендует синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 17 февраля: карта

Как сообщалось, погода в Украине на следующей неделе резко изменится: после похолодания на этой неделе украинцев ждет потепление, местами до +11 градусов. Градусы повышаются, отметила синоптик.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.