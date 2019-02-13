СБУ отреагировала на обвинение генерала спецслужбы в "заказе" Гандзюк

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Обвинение генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Даниила Доценко в том, что он "заказал" убийство активистки Екатерины Гандзюк, является "полным абсурдом".

"Это полный абсурд", - заявили Укринформу в СБУ.

Ранее глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого следствие считает заказчиком убийства Екатерины Гандзюк, во время судебного заседания обвинил в этом генерала СБУ Даниила Доценко.

Екатерина Гандзюк, которую в июле прошлого года облили кислотой, умерла в больнице 4 ноября, на 34-м году жизни. Причиной смерти стал отрыв тромба.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "бюджет" убийства активистки составил $5600.