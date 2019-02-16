"Гаплык наступит быстро": в Сети показали нестыковки при строительстве Крымского моста

При строительстве железнодорожной части Крымского моста возникли серьёзные проблемы.

Новый фото строительных работ в Twitter опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым.

"Попилодром Ротенбергов. У кого глаз инженерный, любуйтесь ГОСТами РФ", - написано в сообщении.

При этом в Сети отмечают, что на фото видно серьезные нарушения технологии строительства.

"Я не мостобудівельник, але корозію металів проходила. На фото виглядає дико арматура з бетону: в умовах вологості, тепла, солоної води гаплик настане швидко", "Да не в коррозии дело... там пролеты не сходятся, швейлера (балки, я хз как оно правильно называется) несостыкованы, а на втором фото вообще адище, я так понимаю мостики нагородили чтоб с одного пролета на второй перейти", - пишут в комментариях под фото.

Напомним, РФ приступила к строительству Крысмкого моста в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018 года — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ сообщали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Керченский мост смещается.