В "ДНР" нашли во взрывах в Донецке "украинский след"

18 февраля 2019, 11:24

В Донецке взорвались маломощные безоболочные снаряды, заверили в "силовых структурах" псевдореспублики.

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В "ДНР" утверждают, что взрывы в Донецке произошли из-за "украинских беспилотников" / beztabu.net

В самопровозглашенной "ДНР" утверждают, что в захваченном боевиками Донецке взрывы произошли из-за "украинских" беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Беспилотники переносили безоболочные снаряды, заявил "представитель силовых структур" псевдореспублики, сообщает РИА Новости.

По его словам, на центр Донецка "украинские" БПЛА сбросили три маломощных безоболочных снаряда.

Ранее сообщалось, что в центре Донецка недалеко от резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина произошло три взрыва, никто не погиб. В "МВД ДНР" сообщили, что два взрыва случились возле гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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ДНР Донецк взрыв беспилотник взрывы
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