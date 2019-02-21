Украина покупает в Беларуси уголь из оккупированного Донбасса – Радио Свобода

Уголь / pravda.dn.ua

Экспорт каменного угля из Беларуси в Украину вырос за год в 980 раз, а антрацита в 340 раз. При этом, Беларусь не имеет своих месторождений каменного угля и антрацита. Но, тем не менее в прошлом году начала активно экспортировать эти ископаемые. По крайней мере согласно данным официальной статистики.

Как сообщает белорусская редакция Радио Свобода, белорусский экспорт каменного угля в 2018 году составил 853,9 тысяч тонн (в 2017-м - 164,9 тысяч тонн) на сумму 74,9 млн долларов. Из них в Украину отправили 588,5 тысяч тонн (против 0,6 тысяч тонн в 2017 году) на 50,3 млн долларов (63 тысячи долларов в 2017-м году). Что касается антрацита, то 2018 году Беларусь экспортировала в Украину 102,2 тысячи тонн на 8,8 млн долларов.

Читайте такжеПочти половина украинцев хочет покупать уголь у "Л/ДНР" – опросВ августе 2018 года в белорусских СМИ высказывались подозрения, что в Европу через Беларусь попадает уголь из оккупированного Донбасса в обход Украины.

Основным потребителем этого угля называли Польшу. Также высказывались предположения , что Беларусь выступает транзитной страной для этого сырья, пишет издание.

В 2017 году представители "ЛНР" говорили, что с белорусской стороной ведутся переговоры о поставках угля. Однако тогдашний вице-премьер Беларуси Владимир Семашко опроверг эту информацию и заявил журналистам, что таких переговоров никто не ведет.

Представитель одной компании из энергетического сектора высказал версию, что поставками угля занимаются коммерческие структуры. Якобы в Украину везут уголь преимущественно украинские компании, а в Европу - российские. Они имеют статус резидентов Беларуси, но белорусского капитала у них нет, отмечает издание.

По информации Государственной службы статистики Украины, в 2018 году украинские компании приобретали каменный уголь в странах Евросоюза, Африки и американского континента, а также только в трех странах СНГ - Казахстане, Молдове и России.

Почему в статистике не отражены поставки угля из Беларуси, в украинском Госстате отказались комментировать белорусским журналистам и рекомендовали обратиться к ним с официальным запросом "в связи с таким важным вопросом", говорится в публикации.

Читайте такжеРоссия является крупнейшим поставщиком угля в УкраинуДиректор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский считает, что угольные поставки из Беларуси в Украину в 2017 году действительно могли не попасть в официальную статистику по причине незначительного объема - всего 600 тонн.

По его словам, речь скорее идет о том, что белорусская компания в данном случае могла выступить рээкспортером угля, приобретенного в России.

В Украине есть два наибольшие потребители угля. Частная компания "ДТЭК", принадлежащая олигарху Ринату Ахметову , и пока еще государственная компания "Центренерго" (в прошлом году ее планировали приватизировать, но конкурс отменили), сообщает издание.

"Центренерго" сейчас контролируется Игорем Кононенко - многолетним деловым партнером президента Петра Порошенко. В 2016 году компания оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что она через российского контрагента приобретала уголь на временно оккупированных территориях Донецкой области под маркой угля с ЮАР.

Украинские эксперты не исключают, что именно после этого скандала компания вынуждена была переформатировать схемы поставки угля из Донецкой и Луганской областей - пустив его через белорусскую компанию. Таким же путем уголь в Беларуси могли приобретать и мелкие теплоэлектроцентрали, подчеркивает издание.