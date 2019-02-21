"Их цель – подрочить и не насиловать свой прыщавый жбан": нардеп БПП прошелся по айтишникам

Нардеп БПП обвинил айтишников в жадности и любви к мастурбации / 123RF.com

Харьковский нардеп от БПП Михаил Кобцев увлекся во время дискуссии об увеличении налоговой нагрузки на физлиц-предпринимателей – и обвинил сотрудников украинского IT-сектора в жадности и излишнем увлечении мастурбацией.

Соответствующий комментарий он разместил в Facebook под публикацией о том, что "ФЛП являются злом для IT".

"Самое интересное в этом другое. При заходе в офис проверяющего что псевдофоп, что просто получающий кэш задрот – сдаст своего неуемно жадного шефа. Потому что цель его одна – спокойно сжевать бургер, подрочить на порносайт и не насиловать свой прыщавый жбан проблемами начальника", – уверен Кобцев.

/ facebook.com/mykhaylo.kobtsev

Представитель БПП заявил, что никуда после резкого поднятия налогов работники IT-сферы массово не эмигрируют, а также обвинил "кустарей клавиатуры", что те "не могут конкурировать даже с индюками" (так политик обозвал жителей Индии – ред.).

Читайте такжеНу и где вы увидели достижения и "перемоги"?В ответ пользователи обратили внимание на декларацию Кобцева: "Какая интересная декларация за 2017 год. 482075 грн компенсация из бюджета на проезд, жилье, какие-то прочие "затраты" от депутатской деятельности и это не считая депутатской зарплаты. Я, значит, государству только плачу, на мои налоги содержатся депутаты и вообще все гос. органы, но в ответ я должен читать гадости и оскорбления в адрес своих коллег. Вы не забыли, что не за горами выборы в ВР?".

/ facebook.com/mykhaylo.kobtsev

Напомним, политический эксперт заявил, что Украина попала в ловушку бедности. Никто не знает, что делать с экономикой Украины, даже МВФ.

Как известно, IT-отрасль занимает третье место в списке наиболее высокооплачиваемых сфер деятельности. Об этом сообщает Госстат.