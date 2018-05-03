"Кому в Украине жить хорошо": стали известные самые "денежные" в стране профессии

Наиболее высокий уровень заработных плат в Украине получают работники отрасли авиационных перевозок.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики. Согласно им, средняя зарплата в сфере авиаперевозок составляет 31,7 тысячи гривен. За год оклады работников авиации выросли на 15,9%.

На втором месте по уровню заработка занимает финансовая и страховая деятельность. Средняя зарплата в данной отрасли составляет 15,7 тысячи гривен, что превышает показатель на 32,6%.

IT-отрасль занимает третье место в списке наиболее высокооплачиваемых сфер деятельности. В данной сфере украинцы зарабатывают в среднем около 13,1 тысячи гривен (+17,7% по сравнению с 2017-м).

К слову, активнее всего (+50,9% за год) выросли зарплаты в отрасли водного транспорта. Также в лидерах по этому показателю оказались государственное управление и оборона. В этих сферах оклады выросли на 45,3%.

Напомним, ранее стало известно о том, какие профессии в Украине приносят меньше всего денег.