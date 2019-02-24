Джамала - все, Maruv - ничто: украинцев призвали определиться с отношением к Евровидению

Евровидение 2019, нацотбор / instagram.com/eurovision.ua

Критикующим победу певицы Maruv на нацотборе на Евровидение-2019 пора определиться с отношением к конкурсу.

Такое мнение высказал политолог Евгений Магда в Facebook.

"Определитесь, пожалуйста, со своим отношением к Евровидению. Потому что получается, что когда там Джамала с "1944" (замечательная и нужная песня), то этот конкурс - наше все, а когда Maruv - то оно нам и не очень-то нужно", - написал Магда.

Он также пошутил, что в Украине пора создать нацагентство по вопросам Евровидения.

"Думаю, что вполне можно нацагентство под это сделать ... И 5-7 общественных антикоррупционных организаций", - добавил Магда, назвав вице-премьера Вячеслава Кириленко "вице-премьером по вопросам "Евровидения" из-за его "внезапного появления" в связи со скандалом вокруг нацотбора.

Ранее сообщалось, что Национальная общественная телекомпания Украины взяла двухдневный перерыв для решения вопроса об участии певицы Maruv в Евровидении-2019 в Израиле, несмотря на ее победу в национальном отборе. Это связано с ее гастролями на территории России.