Оскандалившийся на отборе на Евровидение дуэт Anna-Maria россияне позвали в Крым

Дуэт Anna-Maria / Instagram

Руководитель "Общественной палаты" аннексированного Россией Крыма Григорий Иоффе пригласил участниц украинского национального отбора на Евровидение-2019, сестер Анну и Марию Опанасюк, на полуостров.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство РИА "Новости".

"Теперь им предстоит пройти сквозь серьезные неприятности на Украине, но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками", — отметил Иоффе.

Он особо отметил, что сестры не поддались на политическую провокацию и высказывались искренне.

Напомним, ранее Анна и Мария Опанасюк оскандалились в прямом эфире во время интервью у журналиста Романа Скрыпина - из-за "Крымнаш" и "войны с РФ нет". Позднее девушки по этому поводу разрыдались на сцене нацотбора на Евровидение-2019. \