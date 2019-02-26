"Начнет блевать": журналист спрогнозировал последствия для РФ захвата земель Украины

РФ начнет блевать захваченными частями Украины, спрогнозировал журналист / Reuters

Корреспондент УНИАН в Российской Федерации Роман Цимбалюк полагает, что рано или поздно власти РФ начнут блевать захваченными частями Украины.

В 2004 году во время Оранжевой революции Россия боролась за все украинское государство, рассказал журналист в своем видеоблоге на YouTube.

По его словам, в 2014-м (с ноября по февраль 2014-го в нашей стране была Революция Достоинства) российские власти решила попробовать откусить от Украины то, что смогут проглотить.

"Что-то мне подсказывает, что… в 2004 году, когда была Оранжевая революция, тогда Россия… боролась за всю Украину, а в 14-м решила попробовать откусить то, что сможет проглотить. Да, кое-что от нас откусили, но, я думаю, что рано или поздно этими частями они начнут блевать", — сказал Цимбалюк.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.