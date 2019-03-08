Лада Лузина: Масленая в Украине была женским праздником, на котором мужчина – "мальчик для битья"

Лада Лузина / Главред

На сайте "Главред" состоялся чат с самой мистической и загадочной писательницей, знающей все и даже больше о тайнах Города Киева, традициях и праздниках наших предков, Ладой Лузиной. Общаясь с читателями, она рассказала, чем отличается празднование Масленицы в Украине и в России, какие женские праздники были у украинок, в каком случае отказ от 8 марта был бы допустим в нашей стране, как Лысые Горы влияют на жизнь Киева, открывается ли на Андреевском спуске вход в иные миры, а также для чего ведьмам хвост. Кроме того, писательница рассказала о некоторых удивительных традициях наших прабабушек, дурных местах Города Киева, восприятии Ленина в Мавзолее как сувенира, о принципиальных отличиях между породистыми и беспородными кошками и "ритуальном мужчине" на Масленицу.

Представляем стенограмму чата с Ладой Лузиной.

Оля: Лада, как поживает ваша кошка Плюшка? Кстати, правда ли, что вы взяли ее из приюта?

Лада Лузина: Я уже не раз сталкивалась с этой позицией – мол, "Какая вы хорошая, что взяли кошку из приюта". На самом деле, это – абсолютно эгоистический поступок. По ряду причин я не очень люблю породистых котов: некоторые кажутся мне чересчур болезненными, некоторые – со слишком сложным характером. Но мой опыт жизни с обычными, так называемыми, беспородными полосатыми кошками доказал, что это – самая жизнестойкая, самая человеколюбивая, самая контактная из всех известных мне пород. Иными словами, я взяла обычную полосатую кошку, выведенную когда-то Господом-Богом, исключительно потому, что считаю этот вариант самым лучшим. И искренне рекомендую последовать моему примеру всем, кто хочет иметь настоящего кото-друга или кото-подружку.

Елена: Люблю все ваши книги. Но вот интересно, как продвигается работа с "Рецептом Мастера"? А еще вы – любительница кошечек. Нет ли у вас мыслей создать цикл рассказов о мурлыках?

Лада Лузина: С "Рецептом Мастера" пока все без изменений. А вот с кошками Вы угадали – такие планы имеются. Если Вы были на моей купальской выставке "Волшебные художники Города Киева", то видели там замечательные работы, где нарисованы приключения кошек, прогуливающихся по всем достопримечательностям города Киева: по Дому с химерами, Золотым воротам и т.д. Это – серия "Киевские коты" Надежды Ильчук. У нас с этой художницей есть идея создать некий альбом, где будет рассказано о котах и достопримечательностях Города Киева. Главной героиней будет кошечка, которая случайно попадает в наш город и знакомится с местной кошкой Изидой Пуфик.

Читайте такжеТарас Загородний: Европейцы продали бы Украину Москве за три копейки, чтобы решить свои вопросыKatarina: Як ви ставитеся до ідеї скасування 8 березня як святкового та вихідного дня, яку аргументують тим, що це свято є пережитком радянських часів? А як насправді, чи має "Жіночий день" більш глибоке коріння? Чи є контраргумент для борців зі святами в цьому випадку?

Лада Лузина: Меня бы не смутил отказ от 8 марта, если бы вместо него мы вернулись к официальному празднованию Женских Дней из украинского народного календаря. И это – невероятно интересные традиции, захватывающие яркие ритуалы, о которых, к сожалению, практически никто не знает. Больше всего меня возмущает, что, говоря об отмене того же 8 марта, наши реформаторы праздничного календаря предлагают заменить его иностранным Днем матери или каким-то другим зарубежным праздником. Я понимаю, что они тоже понятия не имеют ни о празднике Колодия, ни о Брыксах, ни о множестве других женских праздников, которым я посвятила книгу "Волшебные традиции украинок".

Светлана Петрив: Поскольку сейчас в разгаре Масленая, хочу спросить у вас об этих днях. Существуют ли отличия в российских и украинских традициях при праздновании Масленой, или они абсолютно идентичны? Если отличия есть, то почему они появились?

Лада Лузина: Все, что современный человек знает о празднике Масленой – поедание блинов и сжигание соломенной куклы зимы, – это не украинские, а российские традиции, которые пришли к нам только в 1930-х годах.

Естественно, возникает вопрос – а как же выглядит украинская Масленица? Какого-то особого народного необыкновенного гуляния у украинцев по поводу Масленицы не было… Зато была у украинок. Если отделить наши традиции от не наших, окажется, что украинская Масленица – это целиком и полностью женский праздник. Причем не женский день, а женская неделя – Бабий тиждень. И от понедельника до выходных все дни расписаны по отдельным ритуалам и обрядам. Если очень-очень кратко, в понедельник лучшие женщины села цепляли палочку-колодия парням и девушкам, не вступившим в брак. В среду у нас, как и в России, теща чествовала зятя. В четверг праздновали специальный бабий праздник – Волосий, после которого нужно было вернуться домой и слегка пошлепать мужа. В пятницу зять торжественно на санях вез свою тещи в гости. В субботу-воскресенье Колодия хоронили или сжигали.

А вместо куклы Масленицы в Украине был совсем другой символ – красивая замужняя и весьма крупная женщина, которую подружки катали по селу на санях. Ее-то у нас и называли Масленицей, и самоочевидно, что символизировала она достаток и богатство.

Лада Лузина / Главред

Василина: Чи не могли б ви розказати більше про "ритуального мужчину" (ви про це писали у ФБ в контексті Масляної)? Що це за традиція, звідки вона походить? І чому вона, на жаль для нас, жінок, виродилася в дарування квіточок? А можна ж було з розмахом святкувати 8 березня!

Лада Лузина: Как я уже сказала, Масленая в Украине не была народным праздником – она была праздником преимущественно женским. Мужчина же был задействован в роли "мальчика для битья". Такого мужчину, который появляется не только на Масленую, но и на многих других женских праздниках украинок, один из этнографов очень удачно назвал "ритуальным".

К примеру, в украинском Полесье на Масленую пятницу бабы ловили на улице мужчину, специально выбирая того, кто побогаче. Его садили на сани, торжественно везли в корчму и там гуляли и пили за его счет весь вечер. И это – еще лучший вариант использования "ритуального мужчины".

К примеру, на другой женский праздник – Собор Богородицы 7 января или на Петровки мужчину, заглянувшего в корчму, где женщины празднуют очередной женский день, могли раздеть догола и выгнать на улицу для всеобщего осмеяния. Читая про такие традиции наших прабабушек, ты понимаешь, что современные девушки, которые приглашают на девичник мужчину-стриптизера – совершенно не оригинальны.

Леля: Лада, а почему Масленицу в народе называли Бабской неделей? И как оторваться в этом году, раз уж 8 марта выпадает как раз на Бабскую неделю?

Лада Лузина: Как раз в этом году у меня есть очень простой ответ на этот вопрос. Приходите ко мне на экскурсию "8 марта – день украинского феминизма Колодий". Встречаемся 8 числа ровно в 13.30 у памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске, 13. Идем оттуда на Лысую гору. Вот там я вам все и расскажу, и покажу.

Fanni: Как наши предки отмечали день весеннего равноденствия? Как стоит провести этот день? И правда ли, что 21 марта – это самая правильна дата для встречи нового года?

Читайте такжеВолодимир Лановий: Субсидії і тарифи на газ є найбільшою аферою ХХ століття в УкраїніЛада Лузина: На этот счет у наших этнографов есть два варианта ответов. Многие знают, что до принятия христианства на Руси мы праздновали Новый год в марте. Некоторые считают, что празднование Нового года перевоплотилось потом в Масленицу, а другие – что праздновали Новый год чуть попозже, ближе к весеннему равноденствию, и традиции этого празднования перешли на праздник Пасхи.

Если вы читали мою книжку "Невероятный Киев Лады Лузиной", в частности, статью о Богоматери Оранте в Древней Софии Киевской, то знаете и мою версию. Сама Богоматерь Оранта с симметрично поднятыми руками и символизирует наш древний праздник весеннего равноденствия – времени, когда день и ночь равны.

Игорь, Киев: Какие изменения вы бы хотели внести в календарь праздников в нашей стране? Какие стоит добавить, какие – убрать?

Лада Лузина: В первую очередь, я бы сделала выходной и праздничный день на Ивана Купала. И, конечно же, добавила бы Брыксы летом и ту же Масленую Колодий-неделю зимой.

Лада Лузина / Главред

Dinara: Раньше всегда ведьмы воспринимались мною как отрицательные персонажи, однако благодаря вашим книгам все стало далеко не так однозначно, если не сказать, что отношение изменилось на прямо противоположное. А для вас самой ведьма – это "черное" или "белое", хорошее или плохое? Любопытно.

Лада Лузина: До недавнего времени я была автором исключительно художественных фантастических и мистических романов, и ведьма лично для меня была только сказочным персонажем. Сейчас же, когда я засела за книжку "Украинская ведьма", я могу сказать, как воспринимали эту профессию наши предки. В определенные праздники, многие из которых мы отмечаем до сих пор, например, 12 дней Рождества, та же Масленица, ну, и, конечно же, Ивана Купала, по верованиям наших предков открывается некий проход в Иной Мир. Потому все эти праздники связаны с чествованием предков или древних богов, которые приходят к нам из этого условного иномирья. И потому именно эти праздники связаны с активностью украинских ведьм. Это – некое время волшебства, когда обычным смертным позволено гадать, петь колядки и щедровки для увеличения своего урожая… Ну, и ведьмы тоже используют это волшебное время для своих колдовских дел. Но если обычный человек занимался подобным волшебством только в определенные календарные праздники, то для ведьмы эта работа была "демисезонной", то есть ведьма сохраняла постоянную связь с иномирьем.

Отсюда, кстати, и распространенное в Украине убеждение, что главной особенностью ведьмы является хвост, который она прячет под юбкой. Ведьма – как бы не совсем человек. Одной ногой, точнее – одним хвостом, она все время находится в Ином Мире.

Лариса, Харьков: Лада, традиционный вопрос, но всегда интересен ваш ответ на него: какие проекты у вас сейчас в работе, какие свои детища вы скоро представите публике, что планируете на этот год?

Лада Лузина: В данный момент я пишу невероятно интересную книгу-исследование "Украинская ведьма. Кто она". Невероятно интересная она пока что, в первую очередь, для меня самой, потому что я буквально каждый день открываю для себя что-то новое и совершенно волшебное. Например, все, что я рассказала вам о праздновании женской недели на Масленую – это лишь часть моего исследования шабашей ведьм. Дело в том, что все мифические и легендарные шабаши по датам совпадают с реальными женскими праздниками. А колдовством в Украине с одинаковым энтузиазмом занимались как обычные женщины, так и официальные сельские ведьмы. И грань между ними порой провести практически невозможно. Надеюсь, до конца года эта книжка увидит свет.

shuro4ka: Когда увидит свет книга, которую вы как-то анонсировали – "Древние боги и святые города Киева"?

Лада Лузина: Как раз после "Украинской ведьмы" я и планирую перейти к "Древним богам". Просто и мое исследование о ведьмах и Лысых Горах Города Киева получится в итоге весьма толстой и увесистой книгой. Боюсь, что "Древние боги и святые Города Киева" будут еще толще.

Lera_San: Бывало ли у Вас ощущение, что Вы стали заложницей придуманного Вами сюжета о киевицах, что Вас ассоциируют исключительно с киевскими ведьмами, не уделяя должного внимания другим Вашим книгам и историям?

Лада Лузина: Но ведь и меня саму больше всего интересует именно тема мистики, легенд, сказок Города Киева. В какой-то момент я очень четко поняла, что, по большому счету, никто из исследователей и этнографов не систематизировал все это.

Если в аэропорту Праги на разных языках мира продается книга "Легенды Праги", то у нас ничего подобного нет. И, если этого не сделаю я, совершенно не известно, когда оно появится.

Другой вопрос, что меня автоматом зачислили в главные ведьмы Города Киева. И сколько бы я не повторяла, что занимаюсь художественной литературой или историческими исследованиями данной темы – ничего не меняется. Ну, с этим побочным эффектом мне остается просто смириться. Или, как вариант, плюнуть и таки начать колдовать и магичить.

Ната: В книге "Лысая Гора" вы, как главная героиня, описаны под собственным именем. Всегда хотелось узнать, как вы относитесь к этому персонажу?

Лада Лузина: Если честно, я не узнала в этом персонаже себя. Но всегда приятно оказаться чьей-то музой.

Zoriana: Какие условия для творческого писательского процесса для вас идеальные? Кто-то любит работать под тяжелую музыку, кто-то предпочитает уединиться на полгода, пока пишет, кому-то для вдохновения нужны печеньки-вкусняшки... А как в вашем случае?

Лада Лузина: Для успешной работы мне нужно отключить телефон, запастись шоколадом и уйти в творческий запой. Судя по тому, как сильно я поправилась за последнее время, вы можете воочию увидеть, что запой удался. :)

Лада Лузина / Главред

Zoriana: Приходилось ли вам сжигать свои рукописи?

Лада Лузина: Если честно, то – нет. Но однажды мои читатели подарили мне полусожженную "рукопись" – распечатку одного из моих произведений – как раз с лозунгом "Рукописи не горят". До сих пор храню ее как сувенир.

Tarass: Довольны ли вы существующими экранизациями ваших произведений? Какую из своих книг вы считаете наиболее достойной экранизации?

Лада Лузина: Сейчас мои "Киевские ведьмы" выходят в переиздании в стиле ретро. Не знаю, будет ли переиздана подобным образом вся серия, но в ближайшее время появится первый роман "Киевские ведьмы. Меч и Крест", и уже изданы книги "Джек-Потрошитель с Крещатика" и "Ледяная царевна с Андреевского". Вот почему-то именно "Ледяную царевну" мне бы и хотелось экранизировать больше всего. Может, потому что это новогодняя книжка, а мне кажется, что нам не хватает своего киевского новогоднего сказочного фильма, на котором можно было бы воспитывать поколения больших и маленьких зрителей.

Второй мой роман в этой номинации – "Каменная гостья". Она – тоже зимняя, рождественская и посвящена Лесе Украинке. Мне было бы интересно переделать эту книжку в сценарий.

Леся – моя любимица. Я с любопытством жду биографический фильм о ней, тизер которого недавно появился. Лично мне кажется, что рассказать историю Леси в виде мистического детектива – отличный способ заставить новое поколение зрителей посмотреть на нее не как на классика из бронзы и мрамора, а на нечто захватывающее, интересное, интригующее и немного волшебное.

Оля: Расскажите, пожалуйста, о спектакле "Дьявол на пенсии" по вашему рассказу. Когда его можно будет увидеть?

Лада Лузина: Моноспектакль "Дьявол на пенсии" по моему одноименному рассказу был поставлен во Львове. На прошлом Львовском форуме мне удалось его посмотреть и возникла идея привезти его в Киев. 13 марта мы показываем "Дьявола" на сцене киевского Дома актеров. В главной роли – львовский актер Олег Батов. К сожалению, никого не приглашаю, поскольку все билеты давно распроданы. Их разобрали меньше, чем за два дня. Но я не удивлена, потому что "Дьявол на пенсии" – это один из самых любимых рассказов моих читателей.

Моя любимая история – о том, как этот рассказ спас жизнь человека. В рассказе описана история о том, как мужчина лежит на улице и умирает, мимо него проходят десятки людей, но никто не помогает, считая, что он попросту пьяный. И однажды после творческой встречи ко мне подошел читатель и признался, что после "Дьявола на пенсии" он больше никогда не мог пройти мимо таких вот "пьяных" людей… И, в итоге, одному из них он реально спас жизнь.

Radha: Ладо, особисто для мене, україномовної людини, немає проблеми в тому, щоб читати твори улюблених письменників, написані російською мовою. Але, зважаючи на те, в якому напрямку рухається державна політика, легко припустити, що змусять українізовуватися всіх – і ЗМІ, і письменників, і так далі (закон же із "мовними комісарами" обіцяли). Що ви робитимете в такому випадку? Чи перейдете ви на українську?

Лада Лузина: Уже достаточно давно все мои книги переводятся на украинский язык. В данный момент мы готовим на украинском языке "Неймовірний Київ Лади Лузіної", к которому в виде бонуса идет мой киевский рассказ "Дьявол на пенсии", тоже переведенный на украинский. Если брать такой мой проект как "Волшебные традиции украинок", то этот подарочный альбом изначально вышел на двух языках. И вполне закономерно, что вариант на украинском разобрали гораздо быстрее.

Даже если отбросить все прочие факторы и говорить исключительно о бизнесе, то, с точки зрения автора, вполне логично обеспечить читателю возможность читать на удобном ему языке. Но писать я все равно буду на русском, поскольку история показывает, что писатель, в принципе, не способен сменить язык без ущерба для писательства.

Лада Лузина / Главред

Ruta: У вас уже большой опыт экскурсий по Киеву. Скажите, вот исходя из ваших наблюдений, на что чаще всего клюют гулятели, какие экскурсии самые популярные, какие места или даты больше всего притягивают людей?

Лада Лузина: Я думаю, что все мои экскурсии можно объединить в одну номинацию "Волшебный Киев". Самих маршрутов у меня за три года собралось очень много. Начиная от самой популярной экскурсии "Мистика Киева с Ладой Лузиной" и заканчивая экскурсиями "Волшебный Киев Михаила Булгакова", "Провалля. Вход в иные миры", "Тайны первой Лысой Горы", "Тайны Софии Киевской". Прогулка по Байковому кладбищу даже названия не имеет, но эта экскурсия тоже одна из очень популярных. Ну, и самую первую "Мистику Киева" я стараюсь приурочивать к всевозможным украинским праздникам, чтобы была возможность рассказать о них побольше и даже воспроизвести некие забытые обряды.

Dara: Лада, поскольку Вы – знаток Киева, не могли бы вы рассказать, какие важные для города и страны учреждения или органы находятся в местах с дурной энергетикой? Кто знает, может, этим объясняется, что в Украине пока что все идет наперекосяк.

Лада Лузина: Не хочу повторяться, так как говорила об этом не раз... Но все же самый яркий пример – это наша Верховная Рада, которая стоит на месте под названием Провалля. И коли так, не удивительно, что все наши благие намерения регулярно проваливаются в тартарары.

Варя: Назовите топ-3 наиболее мистических, на ваш взгляд, мест Киева и расскажите в паре слов, почему вы выделили именно их?

Лада Лузина: Как можно назвать три самых мистических места Города Киева, если одних лишь официальных Лысых Гор в Киеве – четыре?

Зінченко Сергій: Як ви оцінюєте те "нєчто" у вигляді синьої руки, що встановили в центрі Києва замість пам'ятника Леніну? Можливо, на місця, де раніше стояли Леніни, до яких апріорі більш прискіплива увага, варто було б встановлювати щось більш пристойне, увіковічнювати гідних людей? Ваша особиста думка: пам’ятник кому ви б встановили на Бесарабці?

Лада Лузина: Да вы не переживайте – завтра и синюю руку снесут, и то, что поставят на месте синей руки, послезавтра снесут тоже.

Wrangler: Считаете ли вы проведенную декоммунизацию необратимым процессом? Может ли так статься, что через время к власти придут люди с противоборствующего лагеря и с таким же самым рвением начнут возвращать старые названия и возвращать на место Лениных?

Лада Лузина: Я, конечно, сомневаюсь, что памятники Ленину будут возвращать на те же места. Но самоочевидно, что если 99% Лениных разбить, то 1% станет коллекционной ценностью и, возможно, займет свои места в каких-нибудь музеях под открытым небом.

В целом, если изучать историю Города Киева, то понимаешь только одно: сделать здесь что-то навсегда не получилось ни у кого. Здесь постоянно то ставят, то сносят языческих идолов, церкви, монастыри, памятники.

В своей книжке "Украинская ведьма. Кто она" в разделе про Лысые Горы Киева я пишу, что главной особенностью нашего Лысогорья является лысина. Как это ни странно, Лысые Горы Киева регулярно сбрасывают все, что на них строят, предпочитая оставаться лысыми. Если воспринимать Киев, как Город, построенный на Лысых Горах, то можно невольно прийти к мысли, что бесконечное саморазрушение и есть его главной особенностью.

Задумайтесь только: Киев и та же Прага – города-ровесники. А теперь посчитайте, сколько старинных зданий осталось в Киеве, а сколько – в Праге?

Лада Лузина / Главред

Корней: У меня два вопроса, которые, возможно, покажутся вам странными. Во-первых, скажите, считаете ли вы правильным, что Ленин до сих пор не похоронен. Во-вторых, по поводу традиции в церквях возить мощи святых, порой частицу мощей – разве это уважение и почитание святых? Выскажите свои мысли об этом...

Лада Лузина: Я достаточно часто задавала сама себе этот вопрос. Не о Ленине. Ленина в Мавзолее лично я воспринимаю как сувенир. А о мощах. Вот мощи – тема очень интересная.

У меня в планах – история из цикла "Киевских ведьм", посвященная Святой Варваре, мощи которой хранятся у нас в Киеве во Владимирском Соборе. И лично я очень часто прихожу к ней. Для меня она – живая. Я рассуждаю так: когда после смерти твое тело предают огню или земле, ты обретаешь покой. Но есть люди, которых мы называем святыми, и они даже после своей смерти отказываются от покоя ради возможности помогать таким, как мы, ради возможности быть некими связными между нами и той наивысшей точкой, которую одни называют Богом, другие – Космосом, а третьи – Энергией или Высшей силой.

Zoom: Правда ли, что Киев подземный больше, чем наземный? Вам доводилось увидеть Киев "изнутри", побродить по системе подземных ходов?

Лада Лузина: Меня всегда привлекал подземный Киев, но назвать себя опытным диггером я не могу. Конечно, я была в Лаврских и Зверинецких пещерах, на экскурсии по Никольской системе туннелей, заглядывала в некоторые дыры Зеленого театра, засовывала голову в пещеры Змия на Смородиновском спуске, но не более того. Хотя подземная тема меня до сих пор интригует, и все еще может быть…

Марисса_281: Правда ли, что на Андреевском спуске открывается вход в иные миры? "Откуда растут ноги" у этого поверья? Встречали ли подтверждение этому?

Лада Лузина: Если честно, то – нет. В Киеве есть несколько мест, которые связаны с легендами о проходах в мир иной. Первое – это пещеры Змия, которые якобы были столь глубоки, что шли прямо в ад. Второе место – Зеленый театр. Есть и третье, и четвертое, и пятое, но Андреевский спуск в этом перечне не фигурирует.

Подолянка: Как вы относитесь к тому, что ул. Сагайдачного сделали пешеходной? Есть ли в этом смысл, учитывая, что пешеходов там отнюдь не прибавилось, а, скорее, наоборот, неплохие ресторанчики и кафешки свернулись и вынуждены были уехать оттуда, люди, которые работают в этом месте и в округе вообще не в восторге от такого… Что, на ваш взгляд, следует сделать в данной ситуации, когда противников данного решения явно больше, чем тех, кто его поддерживает?

Лада Лузина: Я по Сагайдачного очень мало гуляла. Но, на мой взгляд, пока этот эксперимент не удался. "Гулябельной" улицей Сагайдачного не стала. И лично я бы, скорее, отвела для гуляний (и закрыла бы для машин) все пространство от Софии Киевской до Михайловского Собора. Но это – лишь мое личное мнение.

Тася: Лада, а вы верите в страшилки про конец света и планету Нибиру? Как относитесь к подобным теориям? А еще скажите, пожалуйста, насколько вы доверяете пророчествам Ванги, Нострадамуса и прочих?

Лада Лузина: Я до сей секунды не знала, что у нас намечается новый "конец света". Сейчас вернусь домой, прогуглю планету Нибиру и постараюсь испугаться.

Надежда Майная

Фото Вячеслава Ратынского