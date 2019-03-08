Новая опасность: спасатели уточнили прогноз погоды в Украине

На Закарпатье ожидается повышение уровней воды в реках / goloskarpat.info

Погода в Украине 9-10 марта принесет новую опасность жителям Закарпатской области: там ожидается повышение уровней воды в реках, местами до двух метров.

Кроме того, на этих выходных в высокогорье Закарпатья сохранится опасность схода лавин III уровня (значительная), отметили в ГСЧС.

По прогнозам синоптиков, погода в Украине 9 и 10 марта будет теплой. При этом в субботу осадки практически не ожидаются, а вот в воскресенье во всех областях пройдет дождь, местами сильный.

Также синоптики предупредили, когда в Киеве задождит и похолодает. В субботу в столице осадки не ожидаются.

Ранее астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

Как сообщалось, в марте в Украине будут наблюдаться температурные качели, заявил народный синоптик Владимир Деркач. Весна ожидается достаточно затяжной.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Также синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.