Порошенко понадобились высокоточные ракеты, способные бить далеко в тыл РФ

Петр Порошенко / Reuters

Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, которое сможет поражать цели далеко в тылу РФ, заявил президент Петр Порошенко.

Во время заседания Совета регионального развития Черкасской области глава государства подчеркнул необходимость развития отечественной ракетной программы.

"У нас в Украине возникли дополнительные возможности из-за того, что РФ де-факто разрушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а США юридически вышли из него, поэтому мы тоже избавились от определенных ограничений и обязательств, которые соблюдались раньше", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украины больше не связывают никакие ограничения ни по дальности полета отечественных ракет, ни по их мощности.

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"Пусть враг об этом тоже знает. Нам нужно высокоточное ракетное оружие, и повторять ошибки Будапештского меморандума мы больше не собираемся", - добавил Порошенко.

Он также сказал, что высокоточное ракетное оружие повышенного радиуса действия способно поражать цели далеко в тылу врага, оккупировавшего Украинское государство.

"Это сделает агрессора более сдержанным, а нашу оборону - надежнее", - резюмировал президент.

Напомним, ранее в Украине предложили создать "оружие возмездия" в связи с вероятной агрессией РФ.