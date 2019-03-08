Украина заявила о возможности создания ракетного вооружения из-за выхода России из ДРСМД

Ракетные испытания в Украине / mil.gov.ua

В МИД Украины выразили свое возмущение в связи с выходом России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

При этом отмечается, то несмотря на то, что Верховная Рада не ратифицировала соглашение ДРСМД, Украина неуклонно придерживалась его положений на добровольной основе.

"Потенциальное военное давление РФ на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД, целью которого является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтии до Средиземного моря, создает серьезную угрозу всему европейскому континенту. Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение", - говорится в документе.

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В то же время в МИД добавили, что Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение.

Также подчеркивается, что совместно с американскими партнерами Украины осудила разработку и испытания РФ баллистической ракеты РС-26 Рубеж на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М, в частности через модернизацию крылатых ракет , входящих в его состав.

Напомним, ранее в Украине предложили создать "оружие возмездия" в связи с вероятной агрессией РФ.