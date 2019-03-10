В Виннице упавшее дерево убило ребенка

В Виннице погибла 12-летняя девочка / Скриншот

В результате падения дерева в Виннице погибла 12-летняя девочка.

Трагедия произошла в воскресенье, 10 марта на улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала, сообщает полиция области.

"В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

По факту гибели девочки следствие Левобережного отделения полиции в Виннице открыло уголовное производство. Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены в рамках расследования уголовного производства по ст.115 УК (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты провели первоочередные следственные действия.

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