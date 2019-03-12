Смертельный ураган: в Украине 537 населенных пунктов остались без электроснабжения

В Украине шторм оставил 537 населенных пунктов без электрики / ntv.ru

В Украине в результате шквального ветра в 15 областях без электроснабжения остаются 537 населенных пунктов.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате срабатывания системы защиты линий электропередач в Киевской области обесточены 168 н.п., в Хмельницкой - 102 н.п., в Винницкой - 58 н.п., в Черкасской - 56 н. п., в Житомирской - 56 н.п., в Полтавской - 28 н.п., в Сумской - 20 н.п., в Тернопольской - 11 н.п., в Донецкой - 10 н.п., в Кировоградской - 7 н.п., в Черновицкой - 5 н.п., во Львовской, Луганской, Днепропетровской и Черниговской обалстях - по 4 н.п.

В то же время синоптики предупреждают об осложнении погодных условий сегодня во временно оккупированном Крыму, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях - ожидаются снег и дождь.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, также сегодня в связи со снегопадом и метелями на высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатской областей сохранится высокий (четвертый) уровень снеголавинной опасности, в западных и центральных районах Закарпатской области - значительный (третий) уровень лавинной опасности.

В ГСЧС добавили, что в Украине вчера в результате падения деревьев и конструкций из-за сильного ветра погибли 2 человека, еще 4 травмированы.