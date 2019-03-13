Скончался бывший посол Украины в США и нардеп Антон Бутейко

Антон Бутейко / УНИАН

Экс-посол Украины в США, депутат Верховной Рады II созыва (1994-1998) Антон Бутейко скончался на 72-м году жизни.

Такое сообщение на своей странице в сервисе микроблогов Twitter сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "Скончался Антон Денисович Бутейко. Светлый Человек. Выдающийся дипломат. Государственник. Патриот. Таких мало. Было бы много, уже давно мы жили бы в процветающей Украине. На его дипломатическом опыте будут учиться другие, если захотят войти в историю своей страны", - написал он.

Антон Бутейко начал дипломатическую карьеру еще в 1974-м. С 1995-го по 1998-й занимал должность первого заместителя главы МИД Украины. С 1998 по 1999 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США. С 2000 года − послом по особым поручениям МИД Украины. Вплоть до сентября 2003-го Бутейко занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Румынии.

Напомним, ранее скончался экс-заместитель министра иностранных дел Украины Николай Макаревич.