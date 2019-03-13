"Скоро можно устроить на Красной площади радиационный фон": журналист сообщил о новом оружии Украины

Журналист сообщил новости о ядерных силах Украины. Ядерная бомба, США, B61-12 / strategic-culture

Бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ, журналист и политический эксперт Максим Кухар заявил, что в Украине фактически созданы ядерные силы.

Такое заявление он сделал, комментируя слова президента страны Петра Порошенко, который накануне заявил, что Украина должна заняться разработкой ракет повышенной дальности полета.

"Не сразу, но правильное решение было принято — Украина должна иметь возможность поражать военные целы на территории вражеских государств. Создание сотен и тысяч ракет, которые смогут с большой точностью уничтожать военные и стратегические объекты за тысячи километров от наших границ — заставит врага хорошо подумать перед нападением", – написал Кухар у себя в Facebook.

По его словам, надо понимать, что это "фактически день рождения украинских сил ядерного сдерживания".

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Кухар подчеркнул, что этот день — это круче чем день вступления в НАТО и ЕС одновременно, потому что дает большую гарантию безопасности.

"Плохо что не два года назад, но хорошо что хоть под выборы — важнейшее решение было принято", – резюмировал он.

Впрочем, в комментариях люди преимущественно отнеслись к новости скептически:

"Новый проект по распилу бюджета. Для создания, как вы выразились, ядерных сил нужны не только деньги, но еще и физики, которых в Украине уже нет. Где проводить испытания? И самое главное – это американские санкции. У Госдепа и так очень плохое мнение об украинской власти, а тут еще шантажировать собрались", "А чьи детки запчасти для ракет будут поставлять?", "Разрыв договора о РМСРД может повлечь санкции. Это США можно разрывать договора, а слабым странам – нельзя. Выдержит ли экономика многомиллионные в валюте расходы на строительство ракет?" и т.п.

Недовольным комментаторам Кухар ответил, что скоро Украина сможет "сделать на Красной площади радиационный фон":

"Ватнички, не переживайте так -- уже через год будет возможность сделать вам на красной площади радиационный фон, как внутри ядерного реактора. Вот тогда и посмотрим на вашу храбрость - границы между странами переписывать", - написал он.

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