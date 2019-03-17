ЕС выступил с заявлением к пятилетней годовщине аннексии Крыма

Евросоюз / Reuters

Евросоюз распространил заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини в связи с пятилетней годовщиной аннексии Крыма Россией.

"ЕС по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины... и вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - сказано в заявлении.

В документе указывается, что действия России "привели к опасному обострению напряженности в Керченском проливе и Азовском море".

ЕС призвал "незамедлительно и без предварительных условий" освободить задержанных украинских моряков, корабли и оснащение, а также обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что с весны 2015 года число россиян, считающих аннексию Крыма полезной, снизилось с 67 до 39 процентов.

Накануне Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (​H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России.

Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.

Однако в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".