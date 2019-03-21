В Киеве горел очередной магазин Roshen

21 марта 2019, 15:26

Два человека облили витрину магазина неизвестным веществом, подожгли и скрылись.

В Киеве подожгли магазин Roshen / informator.ua

В Киеве возле Дарницкой площади на проспекте Юрия Гагарина неизвестные подожгли магазин компании Roshen.

"Около 21.00 в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных подожгли магазин на проспекте Юрия Гагарина. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и спасатели", - сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

По словам свидетелей, к магазину подбежали два человека в медицинских масках, облили витрину неизвестным веществом, подожгли и скрылись.

Полицейские изъяли остатки бутылки с веществом, её отправили на экспертизу. По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 18 марта в Киеве неподалеку от Бессарабского рынка горело помещение магазина Roshen.

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