В центре Киева подожгли магазин Roshen: полиция нашла след радикалов-сепаратистов

Количество пожаров в магазинах Roshen растет в геометрической прогрессии / Фото: скриншот из видео

В Киеве на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка 18 марта горело помещение магазина Roshen.

"На Крещатике пылает магазин Roshen", - сообщил Киев.Оперативный в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Столичные стражи порядка заявили о задержании 53-летнего местного жителя, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина.

"Правонарушитель был доставлен в управление полиции, он предоставляет объяснение. Проводится первоочередная проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация его действий", - отметили в полиции.

Начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в комментарии Украинской правде заявил, что обвиняемый в поджоге магазина Roshen мужчина принадлежит к радикальной экстремистской организации, планирующей дестабилизацию на предстоящих выборах президента.

"Целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия", – отметил Крищенко.

В полиции заявили, что задержан также руководитель организации, к которой принадлежит вероятный нарушитель, и сейчас находится в СИЗО. Из информированный источников СМИ выяснили, что лидером является задержанный в феврале за призывы к свержению власти Евгений Моринец, известный как Белая балаклава".

Отмечается, что обвиняемый в поджоге киевлянин связан с известной пророссийской организацией "ГК "Наждак", возглавляемой Николаем Дульским, которого называют агентом российских спецслужб.

Как известно, это не единственный поджог магазина Roshen за последние дни. 17 марта в Киеве подожгли здание магазина Roshen возле станции метро Героев Днепра.

Напомним, ЧАО "Киевская кондитерская фабрика Рошен отчиталась о росте чистой пробыли в четыре раза за 2018 год. В итоге, доходы фабрики выросли до 11,1 млн грн, спровоцировав волну возмущения в Сети.