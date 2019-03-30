"Категорически запрещено": отец Гриба рассказал о голодовке политзаключенного в России

Павел Гриб держал голодовку, сообщил его отец / hromadske.ua

В Российской Федерации украинец-политзаключенный Павел Гриб после объявления голодовки держал ее — пил только воду.

Украинцу категорически запрещено отказываться от пищи, рассказал его отец Игорь Гриб Громадському радіо.

По словам собеседника, мать посещала политзаключенного в понедельник, 25 марта, и не смогла его отговорить от голодовки.

"Сегодня (в пятницу, 29 марта, — Ред.) ровно неделя, как Павел объявил голодовку. Он действительно ее держит — не употребляет пищу, пьет только воду. Мы очень волнуемся, потому что ему это категорически запрещено", — заявил Гриб-старший.

Ранее стало известно, что в российском Ростове-на-Дону Северо-Кавказский военный окружной суд 22 марта приговорил Павла Гриба к шести годам колонии общего режима, после вынесения приговора украинец объявил голодовку.

В конце января 2019 года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова говорила, что политзаключенный требует немедленной операции на сердце, поскольку его состояние здоровья критическое. В марте ему в суд пришлось вызывать скорую помощью.

Справка. В конце августа 2017 года член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб сообщил, что его 19-летний сын Павел исчез. Мужчина утверждал, 24 августа парень поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В городе он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 российского уголовного кодекса (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

Позже стало известно, что российские следователи обвиняют парня в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. В сентябре появилась информация, что он находится в следственном изоляторе в российском Краснодаре. В РФ парня арестовал суд, потом ему продляли срок содержания под стражей.

У Гриба диагностировано тяжелое врожденное заболевание — портальная гипертензия, поэтому политзаключенному необходимо ежедневное специфическое лечение.