"Что-то сп*дить – это нормально": Подервянский назвал свой способ борьбы с воровством в Украине

31 марта 2019, 18:22

По его мнению, в госкоманиях воруют чаще, потому что люди чувствуют безответственность.

Лесь Подеревянский
Подервянский назвал свой способ борьбы с воровством в Украине / кадр из видео

Известный украинский художник и сатирик Лесь Подервянский считает, случаи воровства в украинских компаниях может свести к минимуму, если сделать те частными, то есть приватизировать.

"По поводу того, что кто-то хочет что-то сп*дить – так это нормально. Нужно сделать так, чтобы невозможно было п**дить. Например, если это частная компания, то ты там хр*н что сп*здишь", – заявил он в интервью Янине Соколовой.

По его мнению, в госкоманиях воруют чаще, потому что люди чувствуют безответственность. Он убежден, скандал в оборонке – разворовывание в Укроборонпроме – был бы невозможен, если оборонные предприятия были частными.

Читайте такжеУгнетающий период: астролог напророчил Турчинову низвержение с должности"Нужно создать такие условия, чтобы делать это (воровать – ред.) было, по крайней мере, сложно… Для этого нужны разум и мозги", – выразил свою точку зрения Лесь Подервянский.

Ранее Подервянский резко высказался о Maruv и Евровидении. Сатирик убежден, что участие в песенном конкурсе можно игнорировать.

Перед этим ГПУ сообщило о новом скандале в оборонке: в Укрспецэкспорте стырили почти на $24 млн. Подозреваемые скрываются от следствия, они объявлены в розыск.

Как известно, президент Петр Порошенко подписал решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса, которое, в частности, предусматривает аудит Укроборонпрома.

Напомним, журналисты проекта Наші гроші опубликовали результаты своего расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.

В Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов.

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Укроборонпром воровство оборонка Лесь Подервянский
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