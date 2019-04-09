Война не закончена: Украина понесла новые потери на Донбассе

Украина понесла новые потери на Донбассе / EPA/UPG

Украинская армия понесла новые потери на Донбассе.

Николай Неживой с позывным Механ погиб в Авдеевке, когда оккупанты обстреливали украинские позиции противотанковыми ракетными комплексами и станковыми противотанковыми гранатометами. Николаю было 57 лет.

Украинские бойцы ударили в ответ, уничтожив вражескую позицию.

"Николай Неживой. Друг Механ. В те посадки, куда он залезал вчера с сюрпризами, сегодня заходить не рисковал даже он сам. В любой момент готов вскочить в бэху и отработать хотя из-под носа у противника… Война не закончена, война не остановлена, война продолжает быть войной…" — написала Елена Любинецкая в Facebook.

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